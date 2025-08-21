Aydın’da 23 Tesis Açılışı Yapılacak

SİVİL SPOR YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Aydın’da spor yatırımları hızla yükselmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yarın Aydın’a gelerek 6 milyar TL değerindeki 23 tesisin açılışını gerçekleştirecek. Gençlik Spor Bakanlığı’nın yatırım projeleri kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalar durmaksızın sürüyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için yapılan yatırımlar sayesinde, 23 tesis tamamlandı.

AÇILIŞ PROGRAMI

Bakan Osman Aşkın Bak, yarın Aydın’a gelerek tesislerin açılışını yapmak ve yatırım süreçlerini yerinde incelemek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. 22 Ağustos Cuma günü, ADÜ merkez kampüsünde yapımı tamamlanan bin 982 kişilik öğrenci yurdunun açılışını gerçekleştirecek. Daha sonra heyetiyle birlikte ADÜ Kampüsü içerisinde bulunan Binali Yıldırım Stadı’na geçerek, tamamlanan 23 tesisin toplu açılışını yapacak.