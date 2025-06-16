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Aydın’da 27 Aranan Şahıs Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ ARANAN ŞAHISLARI YAKALADI

Aydın’da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kısa bir süre içinde 27 aranan şahıs ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları, hakkında yakalama kararı bulunan bireylere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

YAKALANANLARIN SUÇ DAĞILIMI

Yapılan operasyonda iki gün boyunca, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 14 kişi, 5-10 yıl arası ceza ile aranan 1 kişi, 10-20 yıllık cezası bulunan 1 kişi ve 20 yıl üzerinde hapis cezası olan 1 kişi yakalandı. Ayrıca, ifadeye yönelik olarak aranan 10 kişi ile birlikte toplam 27 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık suçundan 4, narkotik suçlardan 3, cinsel suçlardan 3, kasten öldürme suçundan 1, yaralama suçundan 1, yağma suçundan 1 ve diğer suçlardan aranan 14 kişi bulunduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında başlatılan hukuki süreç sürüyor.

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