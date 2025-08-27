Aydin’da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Aydın’ın Didim ilçesindeki Zırtlan Koyu mevkiinde toplam 28 düzensiz göçmen, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında yakalandı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesiyle başladı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bu tespit sonrasında Sahil Güvenlik Botu (KB-4), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Didim/Koldestim) ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden ekipler bölgeye yönlendirildi. Kıyıda gerçekleştirilen operasyon sonucunda, aralarında bir çocuğun da yer aldığı 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.