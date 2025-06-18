Aydın’da 3 Suçlu Yakalandı

Aydın’ın Söke ve Nazilli ilçelerinde jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 3 zanlıyı etkili bir operasyonla yakaladı. Nazilli ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarının JASAT Timleri, aranan şahısların ele geçirilmesi için önemli çalışmalar yürüttü.

UYUŞTURUCU SUÇLUSU YAKALANDI

Elde edilen verilere göre, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.K. isimli şüpheli, Nazilli Bozyurt Mahallesi’nde tespit edilerek yakalandı.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS

Ayrıca, “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranan D.Y. isimli şüpheli de Nazilli İsabeyli Mahallesi’nde gözaltına alındı. Bu kişinin hakkında 10 yıl hapis cezası bulunuyordu.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS

Diğer bir yakalama ise 5 suçtan aranan İ.T. isimli şüpheli şahıs için gerçekleşti. Hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.T., Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi’nde yakalandı. Tüm şüpheliler, gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.