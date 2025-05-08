Aydın’da 3 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Aydın’ın Didim ve Söke ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 3 şüpheli tutuklandı ve 145 gram metamfetamin ele geçirildi. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak 6 şüpheliye karşı 6 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Detaylı Aramalar Yapıldı

Gerçekleştirilen operasyonda, Didim ve Söke ilçelerinde şüpheli şahıslara ait 5 ikamet, 2 işyeri ve 2 araçta arama yapıldı. Bu aramalar neticesinde 145 gram metamfetamin, 6 adet cep telefonu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği tespit edilen toplam 12 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Operasyon sonucunda şüphelilerden B.E.B. (35), B.B. (32) ve M.C. (35) tutuklanırken, diğer şüpheliler M.K., Ö.D. ve A.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.