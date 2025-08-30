Aydin’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Aydın’ın Köşk ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı, Kent Meydanı’nda ilçe yöneticileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinliği, sabah saatlerinde başlayan Köşk Kaymakamlık binasında Kaymakam Hasan Taş’ın tebrikatları kabul etmesiyle başladı. Program, çok sayıda katılımcı ile birlikte gerçekleştirildi.

KATILIMCILAR VE TÖREN PROGRAMI

Etkinliğe, Köşk Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Uğur Aydın, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, Köşk İlçe Sağlık Müdürü M. Fatih Göçmen, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, Köşk İlçe Malmüdürü Hetem Erkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Köşk Ziraat Odası Başkanı Levent Güler, Köşk Esnaf Odası Başkanı Vek. Kemal Aydın, Köşk Atilla Koç Halk Kütüphanesi Müdürü Vek. Burhan Kahraman, mahalle muhtarları ve birçok vatandaş katıldı. Törenin ardından, katılımcılar Köşk Recep Tayyip Erdoğan kent meydanına geçti.

ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU

Törenden önce, kent meydanındaki Atatürk anıtına Köşk Kaymakamı Hasan Taş tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ile başlayan etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Sunucu Yunus Yıldırım’ın takdim ettiği program, Jandarma Astsubay Üçvş. Fatih Özdemir’in yaptığı konuşmalarla ön plana çıktı. Ardından, Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Yaren Yıldırım “Bayrak” şiirini seslendirdi. Etkinlik, halk oyunları gösterisi ile sona erdi.