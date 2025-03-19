Aydın’da 30 Bin Litre Tağşiş Yağ Ele Geçirildi

3 AYRI OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN TAĞŞİŞ YAĞ

Aydın’da yapılan 3 ayrı operasyonla toplam 30 bin litre tağşiş yağ ortaya çıkarıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, tağşiş yağ imalatı ve ticareti yapan firmalara yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda, 1,087 koli içinde 5 litrelik şişelere doldurulmuş 22 bin litre etiketsiz tağşiş yağ ile 8 adet plastik tankta 8 bin litre bitkisel karışım yağ ele geçirildi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yürütülen operasyonda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Maliye ve Trafik Şube ekipleri tarafından 7 kişi ve ilgili firmalara toplam 1 milyon 369 bin 584 TL idari para cezası uygulandı. Hileli gıda üretimi ve ticareti konusunda yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.