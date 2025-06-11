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Aydın’da 312 Araç Kontrol Edildi

DENETİMLERİN ARTIRILMASI

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde toplam 312 araç ve 354 şahsın sorgusu yapıldı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından doğrudan Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan bu denetimlerde, Asayiş Timleri, JASAT, Motorlu Asayiş ve Trafik Timleri görev aldı. Ortaklar-Söke D525 Karayolu üzerindeki Tekin Mahallesi’nde kurulan Yol Kontrol Noktası’nda şok kontrol gerçekleştirildi.

VATANDAŞ GÜVENLİĞİNE ÖNEM

Denetimlerin temel amacı, vatandaşların huzurunu sağlamak ve güvenliğini artırmak olarak belirlendi. Yetkililer, bu tür kontrol ve denetim faaliyetlerinin sık sık devam edeceğini duyurdu. Bu sayede, suç oranının azaltılması ve toplumun güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

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