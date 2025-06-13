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Aydın’da 33 Sürücü Ceza Aldı

SAHTE UYGULAMA VE CEZALAR

Aydın’ın Didim ve Köşk ilçelerinde kurallara uymayan 33 sürücü, cezadan kaçamadı. Didim ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan asayiş ve trafik denetimleri, drone destekli şok uygulama şeklinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 166 araç ve 325 şahsın sorgusu yapıldı.

DENETİMİ ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

Uygulamada kurallara uymadığı belirlenen 33 sürücüye, trafik idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonuyla, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için denetimlerin ve kontrollerin kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.

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