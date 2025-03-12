Aydın’da 4 Çocuk Annesi Kadın Ölü Bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ VE MAHALLE SAKİNLERİ

Bozdoğan Hisar Mahallesi’nde, bir otomobilin yanında yatan hareketsiz kadını gören mahalle sakinleri durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Mahalledeki sakinlerin ihbarı üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli’nin hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.

OLAY YERİNDEKİ İNCELEME VE BULGULAR

Olay yerinde sürdürülen incelemede toplamda 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli’nin cansız bedeni, savcının yapmış olduğu incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki otomobilin ise Meltem Menteşeli’nin eşine ait olduğu tespit edildi.

JANDARMA SORUŞTURMASI

Olayla ilgili jandarma ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlatmış durumda. Soruşturmanın sürmesiyle birlikte, olayın detayları ve nedenleri üzerine çalışmalar devam ediyor.