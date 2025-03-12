Gündem

Aydın’da 4 Çocuk Annesi Kadın Ölü Bulundu

aydin-da-4-cocuk-annesi-kadin-olu-bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ VE MAHALLE SAKİNLERİ

Bozdoğan Hisar Mahallesi’nde, bir otomobilin yanında yatan hareketsiz kadını gören mahalle sakinleri durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Mahalledeki sakinlerin ihbarı üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli’nin hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.

OLAY YERİNDEKİ İNCELEME VE BULGULAR

Olay yerinde sürdürülen incelemede toplamda 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli’nin cansız bedeni, savcının yapmış olduğu incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki otomobilin ise Meltem Menteşeli’nin eşine ait olduğu tespit edildi.

JANDARMA SORUŞTURMASI

Olayla ilgili jandarma ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlatmış durumda. Soruşturmanın sürmesiyle birlikte, olayın detayları ve nedenleri üzerine çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bahara Dikkat: Mart Ayına Uyarı!

İstanbul ve diğer illerde bahar havası etkili olmaya başladı ancak, soğuk havaların geri döneceği uyarısı yapıldı. Montları henüz kaldırmamakta fayda var.
Gündem

Dem Heyeti Siyasi Parti Turlarına Devam Edecek

DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Bugün Saadet, Gelecek ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek, 17 Mart'ta ise MHP ve AK Parti ile buluşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.