Aydın’da 4 Çocuk Annesi Kadın Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Bozdoğan Hisar Mahallesi’nde otomobilin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadını gören mahalle halkı, hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından hızlıca bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, evli ve 4 çocuk annesi olduğu belirlenen Meltem Menteşeli’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İNCELEME VE BULGULAR

Olay yerinde yapılan detaylı incelemede, 13 adet boş kovan bulunduğu bilgisi elde edildi. Menteşeli’nin cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerin yakınındaki otomobilin, Meltem Menteşeli’nin eşine ait olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.