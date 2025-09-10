Haberler

Aydın’da 43 Araç, 71 Şahıs Kontrolü

YOL KONTROL UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Kızılcaköy Mahallesi’nde yapılan yol kontrol uygulaması kapsamında 43 araç ve 71 şahıs üzerinde inceleme yapıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Motorlu Asayiş Timi ve Trafik Jandarması’nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, bölge emniyetinin artırılması amacıyla düzenlendi.

HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN DEVAM EDECEK

Uygulamanın detayları arasında, 43 aracın durdurulması ve 71 şahsın kontrol edilmesi yer aldı. Yetkililer, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak için bu tür faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

ÖNEMLİ

