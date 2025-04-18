Aydın’da 45 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın’da gerçekleştirilen jandarma operasyonu ile aranan şahısların yakalanması sağlandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik iki gün süren çalışmaları tamamladı.

BULUNAN ŞAHISLARIN DAĞILIMI

Elde edilen bilgilere göre, operasyonlar sonucunda 45 aranan şahıstan, 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranan 22 kişi, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 9 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 2 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 1 kişi ve ifadeye yönelik aranan 11 kişi yakalandı.

SUÇLARIN DAĞILIMI

Yakalanan 45 şahıstan 13’ünün uyuşturucu, 5’inin hırsızlık, 2’sinin dolandırıcılık suçlarından, 25’inin ise diğer suçlardan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.