Aydın’da 47 Yıl Hapis Cezası Yakalandı

CEZAEVİ FIRARİSİ YAKALANDI

Aydın’da, 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası ile aranan bir cezaevi firarisi polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, değişik suçlardan dolayı aranan 5 kişi tespit etti ve yakaladı.

ŞÜPHELİLER ADLİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Gözaltına alınan şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi gerçekleşti. Bu süreçte, 5 kişiden 2’si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslardan R.K.’nin uyuşturucu madde ticareti sebebiyle 16 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Diğer tutuklu E.Ç. hakkında ise 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasıyla aranmakta olduğu ve daha önce cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin “İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir” açıklamasında bulundu.