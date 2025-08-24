Aydın’da 48 Yavru Kaplumbağa Denizle Buluştu

YAVRU KAPLUMBAĞALAR DENİZE KAVUŞTU

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 48 yavru kaplumbağa, kumsaldaki yuvasından çıkarak denizle buluştu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Davutlar Mahallesi’ndeki Sevgi Plajı’ndaki caretta caretta yuvası, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan’ın katkılarıyla kontrollü olarak açıldı. Çıkan 48 yavru, mavi sularla buluşarak özgürce denize doğru yola çıktı. Kaplumbağaların denizle buluşma anları, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

BATI ADA’DA YUVA SAYISI ARTIYOR

Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın’ın Türkiye’de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı dışında olmasına rağmen son yıllarda yuvalama sayısında artış gösterdiğini belirtti. Sürücü, “Bu yıl Kuşadası’nda 7, Didim’de 3 yuva oldu. Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliğiyle hepsi koruma altına alındı. Kuşadası’nda ilk yavrular çıkmaya başladı. Kaplumbağa Kuşadası’nda yuvaya 61 yumurta bırakmıştı. 48 yavru denizle buluştu. 13 yumurtanın bozuk olduğu görüldü. Yuva sayılarının her yıl giderek artması çok önemli.” dedi.