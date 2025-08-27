Haberler

Aydın’da 5 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sanal devriye çalışmaları sonrasında 5 kişi hakkında işlem yapıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Huzur ve Güven uygulamaları çerçevesinde 195 personelin katılımıyla hem planlı hem de münferit siber operasyonlar düzenledi.

Elde edilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye uygulamalarında suç işlediği belirlenen 5 şüpheli şahıs, 5 ilçede “Müstehcenlik” suçlamasıyla adli işlem başlatılarak sürece dahil edildi. Ayrıca bu faaliyetler kapsamında yürütülen kontrollerde 98 işletme denetlendi ve 4 bin 879 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 8 kişi de yakalamayı başardı.

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

