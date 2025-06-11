Aydın’da 51 Yaşındaki Gülşen Durmuş Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Aydın’ın Efeler ilçesinde, 51 yaşındaki Gülşen Durmuş, annesi tarafından yatağında ölü bulunuyor. Olay, Mesudiye Mahallesi 1647 Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Gülşen Durmuş, annesi ve kızıyla birlikte yaşıyordu ve sabah saatlerinde uyanmadı.

ANNENİN ÇABALARI VE MAHALLE REAKSİYONU

Annesi, kızını uyandırmak için odaya girdiğinde uzun uğraşlar sonrasında onu uyandıramadı. Annenin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, durumu anlayarak eve geldiler ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE SONUÇ

Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştıklarında, Gülşen Durmuş’un hayatını kaybettiğini tespit ettiler. İddiaya göre, şeker hastası olan Durmuş’un ani ölümü, yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Kızını uyandıramayan annenin yaşadığı acı gözyaşları ise yürekleri burktu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.