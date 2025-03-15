Aydın’da 53 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç günlük operasyon sonucunda çeşitli suçlarla aranan 53 kişi yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalara imza attı.

YAKALANAN ŞAHISLARIN DAĞILIMI

Yapılan çalışmalar neticesinde, 0-2 yıl arası hapis cezasıyla aranan 20 kişi, 2-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 7 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 3 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 3 kişi, 20 yıldan fazla hapis cezasıyla aranan 1 kişi ve ifadeye yönelik aranan 19 kişi olmak üzere toplam 53 şahıs ele geçirildi.

SUÇ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM

Yakalanan 53 şahıstan 5’inin uyuşturucu suçlarından, 5’inin dolandırıcılık suçlarından, 3’ünün yaralama suçundan, 2’sinin kasten öldürme suçundan, 2’sinin hırsızlık suçundan ve 36’sının diğer suçlardan arandığı belirlendi. Aydın’daki bu çalışma, jandarma ekiplerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.