Haberler

Aydın’da 6 Mahallede Projeler Uygulanacak

PROJELERİN AMACI VE KAPSAMI

Aydın genelinde 6 mahallede uygulamaya alınacak Mera Islah ve Amenajman Projeleri ile ot kalitesi artırılarak hayvancılığa daha sağlıklı bir katkı sağlanıyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meraların verimliliğini yükseltmek ve sürdürülebilir kullanımını temin etmek için başlattığı projelerle çalışmalarını sürdürüyor.

İNCELEMELER VE HEDEFLER

İl Müdürü Ayhan Temiz, Çine’nin Hallaçlar Mahallesi’nde yürütülen projeyi yerinde inceleyerek, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Aynur Belur ile İlçe Müdürü Ahmet İpçi’den bilgi aldı. 2025 yılı içerisinde Aydın genelinde 6 mahallede uygulanacak projelerle otlatma kapasitesinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi ve hayvancılığın daha sağlıklı bir zeminde desteklenmesi planlanıyor.

AÇIKLAMALAR VE GELECEK PLANLARI

Yapılan bu çalışmalar sayesinde hem hayvanlara daha kaliteli bir besin kaynağı sunulacak hem de meraların geleceği güvence altına alınacak. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Meralarımızın ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Bakanlığımızca onaylanan projelerimiz devam ediyor. Bu yıl ilimiz genelinde 6 mahallede gerçekleştirilecek projelerle ot kalitesini artırarak hayvanlarımıza daha sağlıklı besin kaynağı sağlıyoruz, meralarımızın geleceğini güvence altına alıyoruz” şeklinde bilgilendirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

M. Batshuayi, Almanya’da Başarılı Olmadı

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Süper Lig'den Bundesliga'ya geçiş yaptı fakat başarılı olamadı. Şimdi Frankfurt'tan ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
Haberler

U10 Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

U10 Mini Minikler Turnuvası, Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başarıyla tamamlandı. Minik sporcular, sergiledikleri centilmenlikle büyük takdir topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.