Haberler

Aydın’da Ali P. Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 75 yaşındaki Ali P.’nin evinde 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara bulundu. Jandarma, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde ikamet eden Ali P.’nin evinde uyuşturucu hap ve kaçak sigara olduğunu tespit ettikten sonra, saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucunda, belirtilen miktarların yanı sıra Ali P. gözaltına alındı.

Daha Önceki Suçlar

Şüpheli Ali P.’nin daha önce de benzer bir suçlamadan dolayı gözaltına alındığı ve o esnada evinde 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği ifade edildi. Ali P., jandarma tarafından yapılan işlemler esnasında “Raporum var, ben içiyorum bunları” diyerek durumunu savundu. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

KKTC, Türk Dünyasının Ayrılmaz Parçasıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin Türk dünyası ile olan bağlarını güçlendirerek kopmaz bir parça olduğunu ifade etti.
Haberler

Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'ün ikinci çeyreğinde sanayi sektörünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4,8 büyüdüğünü, ihracat ve yatırımlara önem verdiklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.