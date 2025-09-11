Aydın’da Ali P. Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 75 yaşındaki Ali P.’nin evinde 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara bulundu. Jandarma, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde ikamet eden Ali P.’nin evinde uyuşturucu hap ve kaçak sigara olduğunu tespit ettikten sonra, saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucunda, belirtilen miktarların yanı sıra Ali P. gözaltına alındı.

Daha Önceki Suçlar

Şüpheli Ali P.’nin daha önce de benzer bir suçlamadan dolayı gözaltına alındığı ve o esnada evinde 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği ifade edildi. Ali P., jandarma tarafından yapılan işlemler esnasında “Raporum var, ben içiyorum bunları” diyerek durumunu savundu. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından devam ediyor.