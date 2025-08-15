Aydın’da Analig Tenis Müsabakaları Tamamlandı

AYDIN’DA HEYECAN DOLU TENİS MÜSABAKALARI SONA ERDİ

Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tenis 2. Etap Müsabakaları, büyük bir coşku ile tamamlandı. Bu organizasyon, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Marmara ve Ege bölgelerinden gelen 20 farklı ilden toplamda 200 sporcu, tenis tutkunlarına heyecan dolu maçlar sunma fırsatı buldu. Sonuçlar ise kazanan takımların Türkiye Finali’ne katılma hakkı elde etmesiyle sonuçlandı.

KAZANAN TAKIMLAR BELİRLENDİ

Erkekler Grup 1’de Tekirdağ birinci, İstanbul ikinci oldu. Erkekler Grup 2’de ise Muğla birinci, Manisa ikinci sıraya yerleşti. Kızlar yarışmalarında ise Grup 1’de Muğla birinci, Çanakkale ikinci olurken, Kızlar Grup 2’de İstanbul birinci, Tekirdağ ikinci olarak Türkiye finallerine yükseldi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, kapanış töreninde sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Yığmatepe, “Bu tür organizasyonlar hem gençlerimizin gelişimi hem de iller arası dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.