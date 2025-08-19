Aydın’da Aranan Şahıs Yakalandı

ŞAHSIN YAKALANMASI

Aydın’ın Efeler ilçesinde, üç ayrı suçtan aranmakta olan bir kişi, motosikletle kaçmaya çalıştığı esnada polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, aranan şahısların tespit edilerek yakalanması için yürütülen çalışmalar sürekli olarak devam ediyor.

SUÇLARI VE CEZASI

Edinilen bilgilere göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesinde “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kasten yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından toplamda 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. isimli şahsı belirledi. Ekiplerin geldiğini fark eden şüpheli İ.Y., motosiklet ile kaçmaya çalıştı.

KOVALAMACA VE YAKALAMA

Kısa süren bir kovalamaca sonrası, aranan şahıs durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan İ.Y., gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.