Aydın’da Aranan Şahıs Yakalandı

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın Karacasu ilçesinde iki ayrı suçtan aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde sürdürülen aranan şahısların tespit edilmesine yönelik çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

ŞOK YOL KONTROL FAALİYETİ

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ataköy Mahallesi’nde bir ‘şok yol kontrol’ faaliyeti düzenledi. Bu esnada sorgulanan E.Ö. (32) isimli şahsın “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma ve Basit Yaralama” suçlarından arandığı belirlendi. Ayrıca, hakkında toplam 8 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, jandarma ekiplerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.