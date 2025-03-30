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Aydın’da Arızalanan Araca Polis Yardımı

Aydın’ın Söke ilçesinde, yağışlı havada arıza yapan bir araca polis ekipleri müdahale etti. Polisler, arızalanan aracı güvenli bir yere iterek, trafik yoğunluğunun oluşmasını engelledi. Bayramın ilk günü tatilciler, Aydın-Söke karayolundan Kuşadası, Didim ve Muğla’nın tatil beldelerine gitmeye devam etti. Aydın’da trafik akışını sağlamak için 2 bin 455 polis görev yapıyor.

Yağışların etkili olduğu Sazlı Mahallesi’nde bir otomobil arızalandı. Bu duruma müdahale eden İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, arıza yapan sürücünün yardımına koştu. Bölge Trafik Müdürlüğü’ne bağlı iki polis memuru, arızalı aracı iterek sürücüsünün aracı güvenli bir alana çekmesi için destek sağladı. Böylece yolun kapanması ve trafik yoğunluğunun artmasının önüne geçildi.

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