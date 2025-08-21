Aydın’da, Baba ve Oğlu Göçükte Kaldı

GÖÇÜKTE BABA OĞUL KAYBOLDU

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi’nde, bahçesine su hattı döşemek isteyen baba ile oğlu göçük altında kalıyor. Baba, kendi çabaları ile kurtulurken, kurtarma ekipleri tarafından toprak altında kalan oğlu hayatını kaybediyor. Olay yerine gelen annenin acı feryatları ise herkesi derinden etkiliyor. Olay, saat 16.00 sıralarında gerçekleşiyor.

AİLENİN SU HATTI ÇALIŞMASI KAZA GETİRDİ

Güney Ailesi, köyün yakınındaki arazilerine su hattı döşeme çalışması yaparken, iş makineleri tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukurdan toprak göçüyor. Olay sırasında baba Ahmet Güney ve oğlu Ahmet Güney, çukurda bulunuyor. Üzerine az miktarda toprak düşen baba, kendi imkanları ile kurtulmayı başarıyor. Ancak yoğun toprak altında kalan 43 yaşındaki oğlu Ahmet Güney, bölgeye çağrılan kurtarma ekipleri tarafından çıkarılıyor.

ANNELERİNİN FERYATLARI YÜREK DAĞLIYOR

Olay yerinde eşi ve oğlunun telaşlı seslerini duyan anne Gülcan Güney, önce kocasının iş kazası yaşadığını düşünüp onu temizlemeye çalışıyor. Ancak bir süre sonra oğlu Ahmet’i göremeyince, paniğe kapılarak kocasına “Oğlum nerede?” diye soruyor. Oğlunun toprak altında olduğunu öğrenen annenin feryatları çevredeki herkesin yüreğini dağlıyor. Zamanla yarışan ekipler, Ahmet Güney’i kısa sürede toprak altından çıkarıyor. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontroller sonucunda, Ahmet Güney’in hayatını kaybettiği belirleniyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.