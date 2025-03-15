Aydın’da Babadangelen Mesleği Yaşatıyor

BOZDOĞAN’DAKİ TEK TENEKECİ İBRAHİM ÇATUK’UN HİKAYESİ

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan tek teneke ustası İbrahim Çatuk (52), bir metrekarelik dükkanında hem geçimini sağlıyor hem de uzun yıllardır mesleğini sürdürmeye çabalıyor. Hıdırbaba Mahallesi’nde yer alan dükkanında, kaybolmaya yüz tutmuş tenekecilik mesleğini yaşatıyor. İbrahim Çatuk, 11 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğini, ikinci nesil olarak devam ettiriyor. Atölyesinde teneke malzemeleri kullanarak kova, huni, baca borusu gibi çeşitli gereçler üretiyor.

USTALIK GELENEĞİNE DEVAM EDİYOR

Mesleğini yıllardır sürdüren Çatuk, ustalığını devredebileceği kimsenin kalmadığını ifade ediyor. İlçedeki vatandaşların talepleri doğrultusunda hem üretim yapıyor hem de küçük dükkanında tamirat işlemlerini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda artan teneke parçalarını düdüğe dönüştürerek mahalledeki çocukları da sevindiriyor. Çatuk, tenekeyi şekilden şekle sokarak el emeği ve sanatkarlık isteyen bu meslekte çırak yetişmediğini, dolayısıyla babasından öğrendiği ustalık sırlarını aktarma imkanı bulamadığını belirtiyor.

AİLENİN MESLEĞİ: TENEKECİLİK

Kendisi gibi vatandaşların isteklerine yönelik üretim veya tamirat yapan usta sayısının oldukça az olduğunu dile getiren Çatuk; “İlkokuldan bu yana bu işi yapıyorum. Şu anda 52 yaşındayım. Kendimiz üretiyoruz bunları. El sanatı bu. Üretimi evde yapıyorum ama satışları bu 1 metrekarelik dükkanımda yapıyorum. Aynı zamanda burada küçük tamiratları yapıyorum. Üretimi zaten burada yapamam, bu dükkana makine sığmaz. Çorbayı kaynatınca şükrediyoruz halimize. Süzme tenekesi, baca boru uçları gibi ürünleri yapıyorum, gelen talebe göre de üretim yapıyorum. Bu benim baba mesleğim. İkinci nesil olarak bu işi devam ettiriyorum. Bu teneke ustalığı el mahareti ister. Tarihi bir meslek. İlçenin tek teneke ustasıyım. Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getiriyoruz. Zaten çırak bulamıyoruz, yetiştirecek adam yok. Biz de burada ufak tefek işlerle talepleri yerine getiriyoruz. Dükkanımız küçük tabi ama bana yetiyor. Zaten mezara nasıl sığıyorsak buraya da sığarız” diyor.