Aydın’da Badminton Veteranlar Şampiyonası Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kuşadası’nda gerçekleştirilen Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Kuşadası’nda 30 farklı ilden gelen 158 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyona, heyecan dolu anlara sahne oldu. Türkiye Badminton Federasyonu’nun koordinasyonunda düzenlenen bu turnuvada, veteran sporcular farklı yaş kategorilerinde madalya için mücadele etti.

ÖDÜLLERİN DAĞITILMASI

Şampiyona sonunda ödül töreni gerçekleştirildi ve dereceye giren sporculara ödülleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından verildi. Yığmatepe, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek, “Bu güzel atmosferde centilmence mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Manisa Valisi Özkan, Güvenlik Faaliyetlerini Değerlendirdi

Manisa Valisi, ağustos ayında emniyet ve jandarmanın yürüttüğü güvenlik çalışmalarıyla terör ve narkotik suçlarına karşı elde edilen başarıları paylaştı; 3 terörist tutuklandı, 75 narkotik suçlu gözaltına alındı.
Aliağa Petkimspor Daniel Utomi’yi Kattı

Aliağa Petkimspor, 28 yaşındaki ABD'li guard Daniel Utomi'yi kadrosuna kattı. Geçen sezon Kazakistan'da forma giyen Utomi, takımın hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak.

