Aydın’da Badminton Veteranlar Şampiyonası Yapılacak

KUŞADASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK HEYECANLI YARIŞMA

Aydın’ın Kuşadası ilçesi, Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. 30 farklı ilden gelen 158 sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan bu ödüllü mücadele, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Kuşadası Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ TÖRENİ İLE BAŞLIYOR

Şampiyonanın açılış töreni 29 Ağustos Cuma günü saat 13.00’te başlayacak. Üç gün boyunca veteran sporcular, değişik yaş kategorilerinde sahaya çıkarak yeteneklerini sergileyecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, etkinlik öncesinde tüm sporculara başarılar diledi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile gerçekleşecek Süper Lig maçı öncesi antrenmanlar gerçekleştirerek taktik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Antrenmanlar dinamik ısınma, pas ve savunma-hücum çalışmaları içeriyor.
Zeki Çelik’ten Beşiktaş’a tepki geldi

Zeki Çelik'in Beşiktaş'ın transfer videosunu sosyal medyada beğenmesi, taraftarlar arasında "Acaba Beşiktaş'a mı katılıyor?" sorularını gündeme getirdi.

