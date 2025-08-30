Aydın’da Badminton Veteranlar Şampiyonası Yapıldı

BADMİNTON VETERANLAR ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası, 158 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyona, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kuşadası Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış seremonisi ile start alırken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, başlama vuruşunu yaptı.

ŞAMPİYONA HEYECANI

Açılış düdüğünün ardından, Yığmatepe tüm sporculara başarı dileyerek, “İlimiz adına gurur ve mutluluk verici bu önemli şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz” sözlerini sarf etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, “Üç gün sürecek şampiyonada veteran sporcularımız farklı yaş kategorilerinde kıyasıya mücadele edecek. Organizasyon, hem sporcularımıza hem de sporseverlerimize heyecan dolu anlar yaşatacak” ifadeleri yer aldı.