Aydın’da Bakıcı Şiddet Uyguladı, Tutuklandı

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde 1,5 yaşındaki bir bebeğe şiddet uygulayan kadın bakıcı, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonucu ailenin şikayeti üzerine tutuklandı. Yapılan yargılama sonucunda bakıcı H.K., 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. H.K.’nın cezaevinde geçirdiği 60 günlük süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKTI

O.Ö.K. ve M.K. çifti, 4 ay önce Adnan Menderes Mahallesi’nde 1,5 yaşındaki kızları R.K. için bakıcı aramaya başladı. Bakıcı olarak işe başlayan H.K., ailenin ilk başta güvenini kazandı. Ancak bir süre sonra bebekte agresif davranışlar, huzursuzluk ve vücudunda morarmalar gözlemlendi. Aile, bu durumu fark ettikten sonra evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi. Kamera görüntülerinin izlendiği gün bakıcının, bebeklerine hem sözlü hem de fiziksel şiddet uyguladığı anlar gün yüzüne çıktı.

ŞİKAYET SONUCUNDA TUTUKLANDI

Güvenlik kayıtlarını inceleyen aile, durumu emniyete bildirerek H.K. hakkında şikayette bulundu. Bakıcı, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede H.K. pişman olduğunu belirtmesine rağmen, yargılanma süreci sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, H.K. hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi ve cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine hükmedildi.