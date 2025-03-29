Aydın’da Bayram Öncesi Yoğun Trafik Denetimi

GÜVENLİ BAYRAM İÇİN DENETİMLER ARTIRILDI

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken, vatandaşların bayram dönemi boyunca huzurlu ve güvenli bir ortamda bulunmaları amacıyla Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Ekipler, otobüslerde emniyet kemeri denetimi yaparken, yolculara da emniyet kemerinin önemi konusunda bilgi verdi. Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim Büro çalışanları, trafik bilincinin artırılması hedefiyle yürüttüğü bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine devam ediyor.

KADRO, YOLCULARI BİLGİLENDİRDİ

Bu çerçevede harekete geçen ekipler, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla otogarlarındaki yoğunluğu göz önünde bulundurarak “Yolun sonu bayram olsun” mottosuyla denetleme ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Şehirlerarası otobüs terminalinde emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına yönelik yapılan denetimlerde, ekipler önce sürücü ve yolcuları denetledi, ardından bilgilendirme yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren denetimlerde, yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerine dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

DENETİMLERDE KURALLARA UYULMASI VURGULANDI

Denetimlerde ayrıca otobüs şoförlerine kural ihlali yapmamaları gerektiği anlatıldı. Seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması ve araç kullanım sürelerine dikkat edilmesi gerektiği konularında uyarılar yapıldı. Otobüslerdeki yolculara da emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanarak, kabin memurlarının bu konuda duyarlı bulunmaları hatırlatıldı.

– AYDIN