Aydın’da Bayram Süresince Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Aydın’da Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Aydın’da Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirebilmeleri için geniş kapsamlı önlemler alınıyor. İl genelinde toplam 7 bin 371 personel sahada aktif olarak görev yapacak. Aydın Valiliği’nden alınan bilgilere göre, bayram süresince; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ADM Elektrik ekiplerinden oluşan toplam 7 bin 371 görevli personel, 694 araçla sahada bulunacak.

Güvenlik Öncüleri Görevde

Bayram boyunca güvenliğin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü 361 araç ve 2 bin 455 personel ile görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı ise 168 araç ve 744 personel ile vatandaşların güvenliğini temin edecek. Acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü 92 araç ve 3 bin 863 personel ile hazır bulunacak. Ramazan Bayramı’nın gıda güvenliği gibi önemli bir unsuru için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 28 araç ve 101 personel ile sahada yer alacak. Enerji hizmetlerinde aksama yaşanmaması için ADM Elektrik de 45 araç ve 208 personel ile görev yapacak.

Koordineli Çalışma Vurgusu

Aydın Valiliği, bayram süresince tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışacağını belirtirken, “Vatandaşlarımızın bayramının huzur ve güven ortamında geçmesini sağlamak ve günlük yaşamın rutin akışına yönelik tüm ihtiyaçların aksama yaşanmaksızın normal akışında devam edebilmesi için; İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız 26 Mart-6 Nisan tarihleri arasında diğer kurumlarımızla birlikte sahada olacağız” açıklamasını yaptı.