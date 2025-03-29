Aydın’da Bayram Trafiği Beklenenden Azdı

TRAFFİK YOĞUNLUĞU OLMADI

Aydın, bu yıl bayram öncesi yaşanan trafik sıkışıklığına tanık olmadı. 9 günlük bayram tatili için seyahat eden araçlar, Aydın-Muğla Karayolu’nda beklenildiği gibi yoğunluk oluşturmadı. Aydın, birçok ilin kesişim noktası olduğu için normalde bayram dönemlerinde yoğun trafik yaşanan bir bölge. Ancak bu yıl, geçmişteki bayram trafiği yaşanmadı.

ARAÇ YOĞUNLUĞU BEKLENENİN ALTINDA KALDI

Bayram tatilini memleketlerinde veya turistik beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin Aydın üzerinden geçişleri devam ediyor. Denizli, Muğla ve İzmir karayollarında araç yoğunluğu, bu yıl beklenenden düşük sevilerde kaldı. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. Bazı trafik ışıklarının bulunduğu noktalarda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşsa da genel olarak trafik akışı oldukça rahattı.

ERKEN YOLA ÇIKANLAR ERKEN VARIYOR

Aydın-Muğla karayolunu tercih eden sürücüler, yoğunluk sebebiyle erken hareket ettiklerini ancak trafik olmaması nedeniyle tahminlerinden daha önce varış noktalarına ulaşacaklarını belirtti. Ayrıca, yol güzergahlarında jandarma ve polis ekipleri gerekli önlemleri alarak, denetimlerle sürücülere kurallara uyulması gerektiğini hatırlatıyor.