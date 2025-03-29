Aydın’da Bayram Trafiği Rahatlığı Yaşanıyor

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANMADI

Her yıl bayram öncesi yaşanan trafik sıkışıklığı, bu yıl Aydın’da gözlemlenmedi. 9 günlük bayram tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla Karayolu’nda beklenen trafik yoğunluğunu oluşturmadı. Aydın, birçok ilin kesişim noktası olmasına rağmen, her bayram tatili öncesinde yaşanan trafik sorunu bu yıl kendini göstermedi. Memleketlere veya tatil beldelerine gitmek isteyen sürücülerin Aydın’dan geçişleri devam ediyor.

ARAÇ YOĞUNLUĞU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Denizli, Muğla ve İzmir karayollarında yaşanan araç yoğunluğu, bu yıl beklenenin altında seyretti. İlgili bölge yollarında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildiriliyor. Trafik ışıklarının bulunduğu yerlerde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşmasına rağmen, Aydın-Muğla karayolunda seyahat eden sürücüler, trafik yoğunluğu düşüncesiyle erken yola çıktıklarını fakat aslında trafiğin olmaması nedeniyle tahminlerinden daha hızlı varış noktalarına ulaşacaklarını belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yol güzergahlarında, jandarma ve polis ekipleri gerekli önlemleri alarak sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini hatırlatıyor. Gerçekleştirilen denetimlerle güvenli bir seyahat ortamı sağlanmaya çalışılıyor.