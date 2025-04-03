Aydın’da Bayramda Trafik Sakin Geçti

AYDIN’DA BAYRAM TRAFİĞİ DÜŞÜK SEYREDİYOR

Aydın’da Ramazan Bayramı, önceki yıllara kıyasla daha sakin bir seyir izliyor. Geleneğin aksine genelde yağışlı geçen bu bayram tatilinde, ziyaretlerin büyük bir kısmı aileler arasında gerçekleşiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve araç trafiği ile ilgili rakamları paylaştı.

ULAŞIMDA GÜÇLÜ SAYILAR

2025 yılı Ramazan Bayramı’nı kapsayan bu dönemde, otoyollardan toplamda 8 milyon 425 bin 491 aracın geçiş yaptığı bildiriliyor. Ülke genelinde ise bir önceki yıla kıyasla bayram trafiğinin yine arttığı vurgulanıyor. Bu süreçte Arefe günü de dahil olmak üzere, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde özellikle Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu’ndan 604 bin 380 araç geçerken, Aydın-Denizli Otoyolu’ndan ise 81 bin 23 aracın kullandığı kaydediliyor.

AYDIN OTOYOL TRAFİĞİ

Aydın-İzmir ve Aydın-Denizli otoyollarından 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında toplamda 685 bin 403 aracın geçiş yaptığı belirtiliyor. Bu rakamlar, Aydın’daki yolcu ve araç trafiğini gösterirken, Ramazan Bayramı’nın genel trafiğe etkisini de ortaya koyuyor.