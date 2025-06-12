Aydın’da Belirsizlik Durumu Devam Ediyor

AYDIN’DA BELİRSİZLİK VE KÜME DÜŞMELER

Aydın’da profesyonel futbolun üç temsilcisinden ikisinin geçen sezon küme düşmesi ve birinin de son anda ligde kalması, yeni sezon öncesi belirsizlik yaratıyor. Kentin köklü timlerinden Nazillispor, 2’nci Lig’deki dört sezonun ardından 3’üncü Lig’e düşerken, kapanma riskiyle yüz yüze geldi. Geçen yıl şirketleşme sürecine giren siyah-beyazlı kulüpte, Başkan Şahin Kaya, kulübü devretmek için yatırımcı arayışı içinde.

EFELER 09’DA GÜNDEM SATIŞ

Şirket olarak yönetilen diğer bir temsilci Efeler 09 SFK ise 3’üncü Lig’den amatöre düşmekten son anda kurtuldu. Kulübün adı geçen yıl Didim Altınkumspor olması gündeme gelmişti. Şimdi ise Aydın ekibinin yine Didim temsilcisine satışı konuşulmakta. Efeler, geçtiğimiz sezon iç saha maçlarını Aydın merkezi yerine Didim’de oynamıştı.

KUŞADISIPOR YENİ YAPILANMAYLA YOLA ÇIKACAK

Kuşadasıspor ise geçen sezon düşerek girdiği Bölgesel Amatör Lig’de, yeni bir yönetim ve yapılanma ile yola çıkacak. Aydın’daki futbol dinamikleri bu belirsizliklerle şekillenirken, kulüplerin gelecekleri için atacakları adımlar merak ediliyor.