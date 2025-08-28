Aydın’da Berber Dükkanı Kundaklandı

BERBER DÜKKANI KUNDAKLANDI

Aydın’ın Efeler ilçesinde yer alan bir berber dükkanı, molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yeri sahibi Onur A.’nın 29 yaşındaki kuzeni Kadir A.’nın, bir düğün salonunda yaralama olayına karıştığı öğrenildi. Polis, bu iki olay arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Kundaklama, Efeler’in Ovaeymir Mahallesi Hakkı Bey Caddesi’ndeki berber dükkanında, saat 03.30 sularında gerçekleşti. Dükkan, camları kırılarak ateşe verildi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak iş yerinde önemli ölçüde zarar meydana geldi. Kundaklanan Onur A.’nın, Kadir A. ile olan akrabalık ilişkisi ortaya çıkarken, Kadir A.’nın dün bir düğündeki husumetli olduğu Yasin Öcal’ı (22) silahla yaralayıp kaçtığı öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, gerçekleştirdiği soruşturmada, dükkan kundaklama olayının düğünde yaşanan yaralama olayıyla ilişkili olup olmadığını inceliyor. Olayların ardındaki nedenlerin aydınlatılması, yetkililerin önceliği haline geldi.