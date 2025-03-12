Aydın’da Bir Kadın Ölü Bulundu

OLAYIN YERİ VE BULUNMA ŞEKLİ

Aydın’da, evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33), eşine ait aracın yanında tabancayla vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulundu. Bozdoğan Hisar Mahallesi’nde, otomobilin çevresinde hareketsiz yatan kadını gören komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE İNCELEME

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Meltem Menteşeli’nin yaşamını yitirdiğini saptadı. Yapılan araştırmada, olay yerinde tam 13 boş kovanın bulunduğu belirtildi. Menteşeli’nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla İlgili Soruşturma

Menteşeli’nin bulunduğu yerin yanındaki otomobilin, eşine ait olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.