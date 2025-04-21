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Aydın’da Bir Kişi Bahçede Ölü Bulundu

Olayın Gerçekleştiği Yer

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir şahıs evinin bahçesinde yaşamını yitirdi. Umurlu Mahallesi’nde bulunan 3999 sokakta meydana gelen bu trajik olayda, 28 yaşındaki Nazım Özcan sabah saatlerinde ailesi tarafından bahçede ağaca asılı vaziyette bulundu.

Yetkililerin Süreç Yönetimi

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda, Özcan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay, ailesi ve Özcan’ı sevenler için büyük bir hüzün kaynağı oldu.

Cansız Bedenin Taşınması

Nazım Özcan’ın cenazesi, olay yeri incelemesi sonrasında hastane morguna götürüldü. Bu durum, bölgede yaşayanlar arasında da derin bir üzüntü oluşturdu. Özcan’ın ölümü, tüm çevresinde yas ilan edilmesine neden oldu.

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