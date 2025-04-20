Aydın’da Boğa Saldırısı, 29 Yaşında Öldü

GÜREŞ BOĞASI SALDIRISI SANIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir güreş boğası saldırısına uğrayan 29 yaşındaki Fevzi Göktaş hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Palamut Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Göktaş, güreş boğasına bakmak amacıyla gittiğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı boğanın saldırısına maruz kaldı.

BOĞA SALDIRISINDAN YARALANMA

Boğanın birçok boynuz darbesi alan Göktaş, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Göktaş’a ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Göktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi. Bu üzücü haber, Göktaş’ın ailesi ve tüm sevenlerini derin bir yasa boğdu.