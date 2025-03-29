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Aydın’da Çarpışmada Plaka Araca Saplandı

KAZA DETAYLARI

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, çarpışan araçların plakaları arasında ilginç bir olay yaşandı. Kaza, Hasanefendi Mahallesi İstasyon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon Bulvarı’nda hareket halindeki 26 KH 572 plakalı otomobil ile Vali Konağı Bulvarı’na dönmek isteyen 35 GD 6663 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

SONUÇLARI VE TRAFİK DURUMU

Çarpışmanın şiddetiyle, 35 GD 6663 plakalı aracın plakası, diğer aracın kapısına saplandı. Neyse ki bu kazada yaralanma durumu yaşanmadı. İhbarın yapılmasının ardından olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Kaza sonrasında kısa bir süre için trafik yoğunluğu meydana geldi ve yol tek şerit üzerinden işledi. Kazayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

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