Aydın’da Cep Telefonu Hırsızlığı Yakalandı

KAMERALAR OLAYI AÇIKLADI

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı sonrası jandarma ekipleri, 13 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi yakaladı. Olay Kemer Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.A. isimli şahsa ait cep telefonu, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

HIZLI MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye gelen Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili bir çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının 13 saatlik görüntüleri incelendiğinde, Ö.M. isimli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin yakalanması amacıyla harekete geçen ekipler, Ö.M.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı cep telefonu, gerekli işlemlerin ardından E.A. isimli şahsa teslim edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Konu ile ilgili olarak adli süreç devam ediyor ve gerekli işlemler sürdürülüyor. Bozdoğan ilçesinde meydana gelen bu olay, güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

