Aydın’da Çocuk ve Kadın Koruma Toplantısı

ÇOCUK KORUMA KANUNU ÇERÇEVESİNDE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Kaymakam İbrahim Keklik başkanlık etti. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çocukların korunmasına yönelik mevzuat çerçevesinde yürütülen çalışmaları ele aldı.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE KOORDİNASYONUN ARTIRILMASI

Toplantıda, çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hayatlarını ilgilendiren konularda kurumlar arasında koordinasyonun artırılması, alınacak önlemler ve uygulanacak yöntemler değerlendirildi. Toplantının ikinci bölümünde ise kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalara odaklanıldı. Şiddetle mücadele alanında yürütülen faaliyetler, kurumlar arası iş birliği, farkındalık çalışmaları ve sahada karşılaşılan sorunlar üzerinde duruldu.

ŞİDDET MAĞDURLARINA DESTEK MEKANİZMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Aynı zamanda, şiddet mağdurlarına yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve alınacak yeni tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam İbrahim Keklik, yaptığı değerlendirmede, çocukların ve kadınların korunmasının devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurguladı ve kurumların koordinasyon içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş ve önerilerini sunmasının ardından sona erdi.