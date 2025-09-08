Aydın’da Çöp Kokusuna Yanlış İhbar

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE İHBAR

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir apartmanın kapısının önüne bırakılan çöplerin yaydığı kötü koku, apartman sakinleri arasında ceset kokusu zannına yol açtı ve bu durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin harekete geçmesine neden oldu. Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1660 Sokak’ta gerçekleşti. Bir vatandaş, apartmandan gelen kötü kokuyu hissedince birinin vefat etmiş olabileceği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

EKİPLERİN KISA SÜREDE MÜDAHALESİ

İhbarın alınmasının ardından olay yerine hızla intikal eden ekipler, kokunun kaynağını belirlemek için incelemeler yaptı. Gerçekleştirilen detaylı araştırmayla, kötü kokunun apartmandaki bir evin kapısının önüne bırakılan ve yere dökülen çöplerden kaynaklandığı anlaşıldı. Yanlış ihbar sonucu ekiplerin olay yerine gelmesi dikkat çekerken, bazı mahalle sakinleri, yapılan ihbarların daha dikkatli yapılması gerektiğini ve ekiplerin doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.