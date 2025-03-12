Aydın’da Coşkulu Hemsball Turnuvası Tamamlandı

HEMSBALL TURNUVASININ COŞKULU GEÇİŞİ

Aydın’da düzenlenen Hemsball Turnuvası, 50’den fazla sporcunun katılımıyla büyük bir coşku ile hayata geçirildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti. Turnuva, farklı yaş gruplarının katılımıyla kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaptı. Sporcular, minikler, gençler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde toplamda 8 farklı yaş grubunda yeteneklerini gösterdi.

SERT MÜCADELELER VE YAŞANAN HEYECAN

Turnuvaya katılan sporcular, sergiledikleri teknik beceriler ve yüksek konsantrasyonlarıyla izleyicilere büyük bir heyecan sundu. Finale kadar uzanan büyük çekişmeler, izleyicilerin merakla takip etmesine neden oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular, ödüllerine kavuştu ve çeşitli kategorilerde başarılara imza attılar.

BAŞARIYLA TAMAMLANAN KATEGORİLER

Minik Kızlar kategorisinde Fatma Hasyılmaz, Minik Erkekler kategorisinde Yamaç Çalışın, Küçük Kızlar kategorisinde Ceylin Gümüştaş, Küçük Erkekler kategorisinde Kerem Eşin, Genç Kızlar kategorisinde Fatma Gül Akbulut, Genç Erkekler kategorisinde Mesut Balcı, Büyük Kızlar kategorisinde Elif Tuğçe Onay, Büyük Erkekler kategorisinde ise Muhammed Lütfi Hıdış birinci oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvada yer alan tüm sporcuları tebrik ederek, dereceye giren isimlere başarılar diledi.