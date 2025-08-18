Aydın’da Dallas Çetesi Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, ‘Dallas Çetesi’ne yönelik düzenlenen ortak operasyon sonucunda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Aydın, Muğla ve Mersin illerindeki 14 farklı noktada yapıldı. İşletmeleri zorla gelir sağladıkları belirlenen şüphelilerden 13’ü tutuklandı. Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, ilçedeki bir grubun tehdit, şantaj ve cebir yöntemleriyle haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

HAZIRLIKLARIN SÜRECİ

Şüphelilerle ilgili olarak gerekli istihbarat çalışmaları yapıldı ve toplanan belgeler, bilgiler ve dokümanlar Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Başsavcılığın talimatıyla, Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı, üç ay süren hazırlıklar yaptı. Bu süre içerisinde, operasyon öncesindeki çalışmalar dikkatlice yürütüldü. 12 Ağustos’ta planlanan operasyona Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de destek verdi.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Eş zamanlı olarak Aydın Sultanhisar, Efeler, Muğla’nın Datça ilçesi ve Mersin’deki 14 adrese yapılan operasyon sonucunda 14 kişi gözaltına alındı. Üç gün boyunca gözaltında tutulan şüpheliler, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında 15 Ağustos’ta saat 09.30’da adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme değerlendirmeleri sonucunda 13 şüpheli tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.