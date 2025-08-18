Haberler

Aydın’da ‘Dallas Çetesi’ Operasyonu Yapıldı

DAHLAS ÇETESİ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi merkezli gerçekleştirilen ‘Dallas Çetesi’ operasyonu, 4 ayrı noktada yapıldı ve 14 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyon, Aydın Efeler, Muğla Datça ve Mersin’de eş zamanlı olarak düzenlendi. Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ile jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen bu operasyon, 14 ayrı adreste gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma sonucu gelişti.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK ÖNLEMLER ALINDI

Aydın’da, baskı, cebir ve tehdit yöntemleriyle işletmeleri haraca bağlayan organize suç örgütüne yönelik başlatılan operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişiler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yapılan bu süreç sonucunda, 14 şüpheliden 13’ü adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

İslahiye’de Üzüm Hasadına Başlandı

İslahiye'de 50 bin dekar alanda başlayan üzüm hasadı, kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin düşmesinden dolayı üreticileri huzursuz ediyor.
Ekin Uzunlar Konseri Unutulmaz Gece Yaşattı

Erzincan'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali, Ekin Uzunlar'ın kemençe eşliğindeki konseriyle sona erdi. Sanatçı, dinleyicilere Karadeniz ezgileriyle dolu bir gece sundu.

