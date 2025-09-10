Haberler

Aydın’da DEAŞ Operasyonu, 10 Gözaltı

DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYONDA 10 GÖZALTI

Aydın’ın 3 ilçesinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİLER SORGULANMAK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hayata geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki sorgu işlemleri hala devam ediyor. İfade işlemlerinin ardından şüphelilerin, adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bitlis’te Nemrut Toplantısı Yapıldı

Bitlis'te düzenlenen toplantıda, Vali Ahmet Karakaya, Nemrut Kalderası'nın korunması ve turizm potansiyelinin artırılması için atılacak adımları ele aldı.
Haberler

Bitlis’te Sahte Kimlikle Yakalandı

Bitlis'te yapılan kimlik kontrolünde sahte kimlik kullanırken yakalanan M.B., kasten adam öldürme suçuyla aranıyordu ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.