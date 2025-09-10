Aydın’da DEAŞ Operasyonu, 10 Gözaltı

DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYONDA 10 GÖZALTI

Aydın’ın 3 ilçesinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİLER SORGULANMAK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hayata geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki sorgu işlemleri hala devam ediyor. İfade işlemlerinin ardından şüphelilerin, adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.