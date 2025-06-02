Aydın’da Denizde Ceset Bulundu

DENİZDE BULUNAN CESEDİN İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, denizde hareketsiz bir ceset tespit edildi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görünce durumu hemen yetkililere, yani polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede söz konusu şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, denizden bir bot aracılığıyla karaya çıkarıldı. Yapılan araştırmalarda, cesedin üzerinde herhangi bir kimlik tespit edilemedi. Kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin öğrenilmesi için ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu’na otopsi yapılması amacıyla gönderildi. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.