Aydın'da Dolandırıcı Tutuklandı, Çift İhbar Etti

OLAYIN TANIMI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, C.B. ve eşi Z.B. isimli yaşlı çifti telefonla arayan İsmail Ü., kendisini polis olarak tanıtıyor. Dolandırıcılık amacıyla çiftin evindeki para ve altınları almasını istiyor. “Adınıza bir operasyon var. Evdeki para ve altınları getirin” şeklinde bir ifade kullanarak ikna etmeye çalışıyor.

DOLANDIRILMA SÜRECİ

Çift, bu tehditler üzerine evlerindeki yaklaşık 5 milyon TL değerindeki para ve altınları alarak belirtilen adrese gidiyor. Ancak İsmail Ü., çiftin getirdiği bu değerli eşyaları alarak olay yerinden uzaklaşıyor. Dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift, durumun ciddiyetini fark ettikten sonra polise başvuruyor.

SORUŞTURMA VE YAKALAMA

Çiftin ihbarı üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, olaya ilişkin derhal çalışma başlatıyor. Ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceliyor. 60 saat süren görüntü analizi sonucunda İsmail Ü., İsabeyli Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınıyor. Ele geçirilen para, dolandırılan çifte iade ediliyor.

YARGILAMA SÜRECİ

Arama çalışmaları devam ederken, altınların bulunması için de ayrıca çalışmalar sürdürülüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail Ü., adliyeye sevk ediliyor. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

